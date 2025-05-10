Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии: атакованы авиабазы

В ночь на 10 мая власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии "в ответ на продолжительные провокации".

Пакистанская сторона заявляет, что ночью в результате кибератаки было выведено из строя 70% электросети Индии.

Агентство Press Trust of India (PTI) сообщает, что в результате обстрела пакистанскими военными района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир были тяжело ранены три человека, в их числе высокопоставленный индийский чиновник.

По утверждению командования армии Пакистана, в результате атаки разрушены индийский аэродром Адампур, авиабаза в Сринагаре и склад оружия в Чандигархе, также атакованы военные авиабазы Удхампур и Патханкот.

Индийские военные заявляют о перехвате пакистанских беспилотников (число не указывается).

При этом полиция индийского Кашмира сообщила, что в результате пакистанских атак в регионе Джамму погибли пять человек.

Командование армии Индии заявило: "Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов. Это вопиющая попытка Пакистана нарушить суверенитет Индии и подвергнуть опасности гражданское население неприемлема. Индийская армия сорвет планы врага".

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути для деэскалации конфликта, сообщает Госдепартамент США. Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Рубио предложил помощь с американской стороны в "начале конструктивных переговоров для предотвращения будущих конфликтов".