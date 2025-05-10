В Москве побеседовали Путин и Аббас

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Путин назвал Аббаса "дорогим другом", и заявил, что "Россия, как друг палестинского народа, старается регулярно оказывать помощь: за прошлый год передали нуждающимся более 800 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости".

Аббас, в свою очередь, поблагодарил "Российскую Федерацию за её подходы, её позиции в поддержку палестинской проблемы, позиции в политической, экономической и других сферах".