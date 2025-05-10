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Мир

В Москве побеседовали Путин и Аббас

Владимир Путин
Палестинская администрация
время публикации: 10 мая 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 22:22
В Москве побеседовали Путин и Аббас
Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Путин назвал Аббаса "дорогим другом", и заявил, что "Россия, как друг палестинского народа, старается регулярно оказывать помощь: за прошлый год передали нуждающимся более 800 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости".

Аббас, в свою очередь, поблагодарил "Российскую Федерацию за её подходы, её позиции в поддержку палестинской проблемы, позиции в политической, экономической и других сферах".

Мир
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