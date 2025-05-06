Кремль подтвердил встречу Путина и Аббаса 10 мая

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 10 мая, после празднования 80-летия Победы, Владимир Путин планирует провести отдельные двусторонние встречи с шестью "президентами".

Президент РФ Владимир Путин 10 мая проведет отдельные двусторонние встречи с президентами

"10 мая у президента запланировано шесть двусторонних встреч... Сначала будет встреча с президентом Лаоса [Тхонглун] Сисулитом, затем с президентом Республики Зимбабве [Эммерсоном] Мнангагва, затем с президентом Палестины Махмудом Аббасом... с президентом Буркина Фасо Ибрагимом Траоре... После этого ... примет вначале президента Абхазии – встретится с президентом Бадрой Гунбой. Это уже будет второй с начала года очный контакт двух руководителей. И затем президент встретится с Аланом Гоглоевым, президентом Южной Осетии", – рассказал Ушаков.

Отметим, что многие страны не признают самостоятельными государствами Палестину, Абхазию и Южную Осетию, а их лидеров не считают президентами.

Ранее посол Палестинской администрации Москве Абд аль-Хафиз Нофаль сообщал, что Аббас планирует присутствовать на церемониях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы, а 10 мая собирается встретиться с Путиным. По словам Нофаля, с Путиным председатель ПА намерен обсудить гуманитарную катастрофу в Газе, военные действия Израиля и перспективы урегулирования конфликта. Еще одной темой может быть конференция Совета Безопасности ООН, планируемая на июнь, в рамках которой будет обсуждаться признание Палестины и Израиля как двух государств на международном уровне.

Предыдущая встреча Путина и Аббаса проходила в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани.