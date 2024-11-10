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Британский генштаб: октябрь 2024 года стал для России самым кровопролитным месяцем с начала войны

время публикации: 10 ноября 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 13:01
Британский генштаб: октябрь 2024 года стал для России самым кровопролитным месяцем с начала войны
AP Photo/Mstyslav Chernov

Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин сообщил, что, по оценке военной разведки, октябрь 2024 года стал самым кровопролитным для российской армии за все время войны против Украины.

По его словам, в минувшем месяце россияне теряли убитыми и ранеными 1500 человек ежедневно. С начала войны потери российской армии убитыми и ранеными составили более 700000 человек. Отметим, что Россия не публикует данные о потерях.

"Русские заплатили чудовищную цену за амбиции Путина. Нет сомнений, что Россия достигла тактических успехов, что оказывает на Украину давление. Но захваченная территория мала, а военные расходы составляют более 40% бюджета, что истощает страну", – сказал военачальник в интервью BBC.

Он также призвал западных союзников поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это стало ответом на заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа, которые были восприняты как призыв к украинским территориальным уступкам.

Мир
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