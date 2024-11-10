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Мир

Из-за атаки БПЛА была приостановлена работа московских аэропортов

время публикации: 10 ноября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 11:09
Из-за атаки БПЛА была приостановлена работа московских аэропортов
AP Photo/Sergei Grits

В связи с атакой украинских беспилотников была временно прекращена работа московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Росавиация сообщила, что в период действия ограничений, которые уже отменены, на другие аэродромы было направлено 36 самолетов.

"В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук – состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации, – говорится в сообщении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 32 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к российской столице. По данным российского министерства обороны, утром над Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями было уничтожено 70 БПЛА.

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