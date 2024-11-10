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Генштаб ВСУ: сбиты 62 из 145 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены 23 украинских БПЛА

время публикации: 10 ноября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 10:11
Генштаб ВСУ: сбиты 62 из 145 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены 23 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 10 ноября 2024 года российские военные выпустили рекордное число БПЛА по Украине – 145. Украинские ПВО перехватили 62 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и других типов, запущенных российскими военными. Еще 67 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Десять БПЛА улетели в стороны Беларуси, Молдовы и России. Были зафиксированы попадания БПЛА-камикадзе по целям в Украине, в частности в Одесской области.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 10 ноября над территорией России были сбиты или перехвачены 23 украинских БПЛА самолетного типа – в Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской областях.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сбиты 22 беспилотника, которые летели в направлении столицы РФ. При этом жители Подмосковья публикуют фото и видео горящих домов и автомобилей.

Мир
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