Стрельба возле объекта "Эльбит" в Швеции. Задержан несовершеннолетний подозреваемый
время публикации: 10 октября 2024 г., 12:18 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:18
Полиция Швеции сообщила об инциденте со стрельбой возле "израильского объекта в Гетеборге". Местные СМИ уточняют, что местом инцидента стал объект компании Elbit Systems Sweden, "дочки" израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот". В результате стрельбы никто не пострадал.
После стрельбы к месту были стянуты крупные силы полиции, включая полицейский вертолет. Был задержан подозреваемый, которому на данный момент вменяется покушение на убийство и незаконное использование оружия при отягчающих обстоятельствах.
Шведское издание Aftonbladet уточняет, что задержанному еще не исполнилось 15 лет.
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