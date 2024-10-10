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Мир

Стрельба возле объекта "Эльбит" в Швеции. Задержан несовершеннолетний подозреваемый

время публикации: 10 октября 2024 г., 12:18 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:18
Стрельба возле объекта "Эльбит" в Швеции. Задержан несовершеннолетний подозреваемый
AP Photo/Markus Schreiber

Полиция Швеции сообщила об инциденте со стрельбой возле "израильского объекта в Гетеборге". Местные СМИ уточняют, что местом инцидента стал объект компании Elbit Systems Sweden, "дочки" израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот". В результате стрельбы никто не пострадал.

После стрельбы к месту были стянуты крупные силы полиции, включая полицейский вертолет. Был задержан подозреваемый, которому на данный момент вменяется покушение на убийство и незаконное использование оружия при отягчающих обстоятельствах.

Шведское издание Aftonbladet уточняет, что задержанному еще не исполнилось 15 лет.

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