Стрельба возле объекта "Эльбит" в Швеции. Задержан несовершеннолетний подозреваемый

Полиция Швеции сообщила об инциденте со стрельбой возле "израильского объекта в Гетеборге". Местные СМИ уточняют, что местом инцидента стал объект компании Elbit Systems Sweden, "дочки" израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот". В результате стрельбы никто не пострадал.

После стрельбы к месту были стянуты крупные силы полиции, включая полицейский вертолет. Был задержан подозреваемый, которому на данный момент вменяется покушение на убийство и незаконное использование оружия при отягчающих обстоятельствах.

Шведское издание Aftonbladet уточняет, что задержанному еще не исполнилось 15 лет.