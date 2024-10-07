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Мир

У посольства Израиля в Дании произошел новый взрыв

время публикации: 07 октября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 13:10
У посольства Израиля в Дании произошел новый взрыв
AP Photo/Sergei Grits

В ночь на 7 октября произошел взрыв в 500 метрах от израильского посольства в Копенгагене. Полиция выясняет, связан ли этот взрыв с тем, что произошел рядом с посольством 2 октября – через день после иранского удара по Израилю.

"Разумеется, мы проверяем связь этих инцидентов, но на данный момент четкой индикации этого нет", – сообщила инспектор полиции датской столицы Трине Меллер.

3 октября стало известно, что двум молодым людям (16 и 19 лет), проживавшим в Швеции, предъявлены обвинения в связи со взрывами рядом со зданием израильского посольства на севере Копенгагена.

Служба безопасности Швеции не исключает, что к инциденту 2 октября, так же, как к стрельбе по израильскому посольству в Стокгольме, могут быть причастны иранские спецслужбы.

Мир
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