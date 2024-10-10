Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 960-й день войны

Министерство обороны РФ 10 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 960-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области. Отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 765 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Александро-Калиново, Валентиновка, Сухая Балка, Калиново и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 490 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт" и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК "Patriot" производства США, а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33335 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18560 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15908 орудий полевой артиллерии и минометов, 27098 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).