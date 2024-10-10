Депутат Рады сообщил о смерти украинской журналистки в российском плену и удалил сообщение

Депутат Рады Ярослав Юрчишин сообщил о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной во время этапа в Москву и удалил свое сообщение, уточнив, что ждет подтверждения от украинских властей, пишет "Медиазона".

В сообщении, которое позже было удалено, Юрчишин сообщал, что родителям Виктории пришло уведомление от российских властей о ее смерти во время этапа из Таганрога в Москву. Но власти Украины пока это официально не подтверждают.

О том, что журналистка украинского интернет-телеканала hromadske Виктория Рощина находится в российском плену, было объявлено в марте 2022 года. С первого дня войны Виктория Рощина делала репортажи из горячих точек на востоке и юге Украины. "12 марта (2022) мы не смогли выйти с Викторией на связь. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. 16 марта мы узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно", – говорится в сообщении.

Рощина собирала информацию о проведении Россией выборов на оккупированных украинских территориях, разрушении Каховской ГЭС и ситуации на Запорожской АЭС. В последний раз она выходила на связь с родственниками 3 августа 2023 года.