adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.844 ₪ 4.118 ₪
Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 2000 человек

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 2000 человек
    AP Photo/Mosa'ab Elshamy

    По состоянию на ночь 10 сентября, министерство внутренних Марокко подтверждает гибель более 2000 человек в результате мощного землетрясения, происшедшего поздно вечером 8 сентября. По данным МВД, пострадали свыше 2000 человек.

    В сообщении марокканского МВД сказано: "Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения".

    Сведения о жертвах и пострадавших уточняются.

    adv_12 m_ar_1

    Как сообщалось ранее, в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, передавал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша (население 839 тысяч человек), ближайший населенный пункт к эпицентру, 60 км – Укаимеден (население 4400 человек). Очаг залегал на глубине 10 километров. Зафиксировано множество повторных подземных толчков магнитудой до 4,8.

    adv_13 incontent_1

    В Марракеше нанесен огромный ущерб жилым домам и объектам , а также известным музеям и мечетям страны. В частности, обрушились здания в знаменитом средневековом квартале (медине), который в 1985 году был включен в Список всемирного наследия UNESCO - обрушился минарет мечети Харбуш на площади Джемаа эль-Фна, пострадал минарет построенной в XII веке мечети Кутубия.

    Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.

    adv_14 m_ar_2

    Министерство иностранных дел Израиля вечером в субботу, 9 сентября, уведомило, что в настоящее время, по данным МИДа, в Марокко находятся 468 граждан Израиля, с 56 из которых до сих пор не установлена связь.

    adv_15 incontent_2

    На 10 сентября запланирован вылет в Марокко делегации израильского МИДа для усиления команды дипломатов, работающих в Рабате. В состав делегации войдут представители консульского отдела и его администрации с целью помочь израильтянам вернуться в Израиль.

    Ранее авиаперевозчик "Эль-Аль" сообщил, что израильтяне, которые в настоящее время находятся в Марокко и купившие билеты домой (на даты до 17 сентября включительно), могут без доплаты перенести дату вылета на ближайшие дни. В случае отсутствия мест на рейсах "Эль-Аль", компания постарается отправить этих пассажиров рейсами других авиакомпаний. Пассажиры, купившие билеты на рейсы из Израиля в Марокко с датой вылета до 15 сентября, могут "отодвинуть" или отменить полет, получив ваучер для использования затраченной на билет суммы в будущем. В настоящее время "Эль-Аль" продолжает выполнять полеты в Марракеш по расписанию.

    adv_16 m_ar_3

    Самым разрушительным и смертоносным землетрясением в истории Марокко до сих пор было Агадирское землетрясение, происшедшее 29 февраля 1960 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 5,7 погибли около 15000 человек.

    adv_17 incontent_3

    adv_18 rimma_dw_d
    adv_19 rimma_dw_m
    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1
    adv_26 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:10 В Нетании завершился юниорский чемпионат мира по плаванию. В медальном зачете победили американцы
    10:14 "Батальон аль-Айяш" заявил, что была выпущена ракета по израильскому поселку Рам-Он
    10:06 В Балтийском море проходят масштабные военные учения: отрабатываются действия по отражению нападения со стороны РФ
    06:00 Прогноз погоды на 10 сентября: понижение температуры, повышение влажности
    02:01 Американка Гауфф стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке
    01:47 МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 2000 человек
    00:43 Во время акции протеста автомобиль сбил пять человек на шоссе "Аялон"
    00:15 Нетаниягу: "Израиль находится в центре беспрецедентного международного проекта"
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom