Армия Нидерландов восстанавливает упраздненные в 2011 году танковые войска

В Вооруженных силах Нидерландов будет восстановлен танковый батальон, ликвидированный в 2011 году в рамках сокращения военных расходов. Это часть плана военного строительства, ставшего ответом на российское вторжение в Украину.

Численность батальона составит около 350 человек. Он будет оснащен 50 танками, предположительно – одной из последних моделей германского Leopard 2. Закупка техники и содержание батальона обойдется в 260-315 миллионов евро в год.

"Если вам придется воевать, и война окажется гораздо ближе, чем кажется, вы захотите дать нашим парням и девушкам самое лучшее оборудование", – заявил, комментируя решение, бывший командующий вооруженными силами страны Март де Кройф.

Программа также предусматривает приобретение новых фрегатов и самолетов F-35. Оборонный бюджет Нидерландов будет увеличен на 2,4 миллиарда евро, превысив порог 2% от ВВП, требуемый NATO.