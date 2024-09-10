x
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2024
|
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия Нидерландов восстанавливает упраздненные в 2011 году танковые войска

время публикации: 10 сентября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 11:31
Основной боевой танк Leopard 2 армии Нидерландов на пляже Схевенингена, 2008 год
Wikipedia.org. Фото: FaceMePLS

В Вооруженных силах Нидерландов будет восстановлен танковый батальон, ликвидированный в 2011 году в рамках сокращения военных расходов. Это часть плана военного строительства, ставшего ответом на российское вторжение в Украину.

Численность батальона составит около 350 человек. Он будет оснащен 50 танками, предположительно – одной из последних моделей германского Leopard 2. Закупка техники и содержание батальона обойдется в 260-315 миллионов евро в год.

"Если вам придется воевать, и война окажется гораздо ближе, чем кажется, вы захотите дать нашим парням и девушкам самое лучшее оборудование", – заявил, комментируя решение, бывший командующий вооруженными силами страны Март де Кройф.

Программа также предусматривает приобретение новых фрегатов и самолетов F-35. Оборонный бюджет Нидерландов будет увеличен на 2,4 миллиарда евро, превысив порог 2% от ВВП, требуемый NATO.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook