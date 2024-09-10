После теракта в Золингене Германия вводит пограничный контроль

Министерство внутренних дел ФРГ сообщило, что 16 сентября сроком на шесть месяцев будет введен пограничный контроль на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией, Францией и Люксембургом. Эта мера направлена на борьбу с нелегальной эмиграцией.

Решение принято после теракта в Золингене, совершенного 26-летним выходцем из Сирии, которому грозила депортация. Ответственность за нападение, жертвами которого стали три человека, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Еще одним фактором, который мог повлиять на решение федерального правительства, стал успех ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. AfD выступает категорически против миграции.

"Правительство займет жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Проверки на границе снизят как террористическую угрозу, так и преступность. Мы сделаем все, чтобы защитить наш народ от этих угроз", – заявила министр внутренних дел Нэнси Фрезер.

Отметим, что пограничный контроль уже действует на востоке и юге Германии, на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией. Министр рассказала, что с октября 2023 года на этих границах было отказано во въезде 30000 иностранцев.