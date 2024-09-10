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17-килограммовый Крошик: кота из Перми раскормили так, что он не мог ходить

время публикации: 10 сентября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 13:09
17-килограммовый Крошик: кота из Перми раскормили так, что он не мог ходить
(Иллюстрация) Wikipedia.org. Фото: Mike Lehmann, Mike Switzerland

История упитанного рыжего кота по кличке Крошик, спасенного волонтерами из подвала больницы в Перми (Россия), завоевала мировые СМИ: кот был в крайне опасном состоянии, хотя он определенно не голодал – в момент передачи его на попечение волонтеров Крошик весил 17 килограмм, как шестилетний ребенок.

Кот жил в пермской больнице, и его диета состояла из печенья и супа. По всей видимости, персонал больницы с удовольствием кормил очаровательного котика, пока все не зашло слишком далеко.

Представительница крупнейшего в Перми приюта для животных "Матроскин" рассказала в социальной сети VK, что "история Крошика – очень редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что раскормил его до такого состояния".

"Крошику предстоит длительное и кропотливое восстановление, - написала представительница приюта. - Ему составили специальную программу: каждую неделю нужно сбрасывать от 70 до 150 грамм". Ветеринары приюта даже не смогли сделать УЗИ надлежащим образом из-за лишнего веса Крошика. Кот какое-то время пробудет в реабилитационном центре приюта, где его посадили на жесткую диету. Когда Крошик сможет ходить, к диете добавят занятия на беговой дорожке.

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