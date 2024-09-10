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Мир

Атака БПЛА на Москву, пожар в многоэтажном жилом доме в Раменском

время публикации: 10 сентября 2024 г., 05:26 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 05:59
Атака БПЛА на Москву, пожар в многоэтажном жилом доме в Раменском
Соцсети

В ночь на 10 сентября была осуществлена атака БПЛА на Москву. Российской стороной сообщается, что пять беспилотников были сбиты в Люберцах и Раменском, четыре – в городском округе Подольск.

При отражении атаки в Раменском произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома, работают экстренные службы.

Сообщается также, что в Троицком административном округе осколки после поражения БПЛА попали на территорию частного домовладения.

На данный час из сообщений российских властей известно о десяти перехваченных БПЛА, летевших в сторону Москвы – в том числе, судя по всему, в сторону НПЗ в Капотне.

Информация о масштабах и последствиях этой атаки уточняется.

Командование украинской армии эту информацию не комментирует.

Подмосковный аэропорт Жуковский закрыли на прием и вылет самолетов.

Мир
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