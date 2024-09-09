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ЕС подтвердил передачу иранских ракет России. Украина требует от Ирана разъяснений

время публикации: 09 сентября 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 21:43
ЕС подтвердил передачу иранских ракет России. Украина требует от Ирана разъяснений
Wikipedia.org. Фото: M. Sadegh Nikgostar/Fars Media Corporation

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и обороне Петер Стано сообщил, что Евросоюз располагает достоверной информацией, согласно которой Иран уже начал поставку России баллистических ракет. Источником информации дипломат назвал союзников ЕС.

"Вместе с государствами – членами ЕС мы проверяем эту информацию самостоятельно. Если она подтвердится, это будет означать серьезную эскалацию иранской поддержки незаконной агрессии России против Украины", – отметил он, пригрозив Ирану ужесточением санкций.

Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар был вызван в украинское министерство иностранных дел, где его предупредили о серьезных последствиях возможной передаче России ракет.

"Подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", – подчеркнул МИД Украины.

Согласно публикациям СМИ, Иран передал России более 200 баллистических ракет "Фатх-360". Поставки ведутся через Каспийское море.

Ракета "Фатх-360" была впервые представлена в 2022 году. Она обладает дальностью до 120 километров и несет боеголовку массой 150 килограмм. Стартовая скорость в три раза превышает скорость звука. Точность – до 30 метров. Обладает спутниковой системой наведения.

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