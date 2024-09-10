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Мир

Минобороны РФ заявило, что ночью над Россией были сбиты 144 украинских БПЛА

время публикации: 10 сентября 2024 г., 08:13 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 08:20
Минобороны РФ заявило, что ночью над Россией были сбиты 144 украинских БПЛА
AP Photo/Efrem Lukatsky

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 10 сентября над территорией России были перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа.

Далее следует перечисление: "72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области".

Ранее российские власти сообщали, что при отражении атаки в Раменском произошло возгорание на уровне 11-12-го этажей жилого дома. Погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, их доставили в Раменскую больницу. Сообщается также, что в Троицком административном округе осколки после поражения БПЛА попали на территорию частного домовладения.

Командование украинской армии эту информацию не комментирует.

Мир
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