ВМФ РФ проводит масштабные учения "Океан-2024", в том числе в Средиземном море

Министерство обороны РФ объявило о проведении 10-16 сентября стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Командует учениями главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

В маневрах задействовано: более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава, заявляет минобороны РФ.

Согласно заявлению минобороны РФ, основными задачами учения "Океан-2024" являются "проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море".