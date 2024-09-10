Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 930-й день войны

Министерство обороны РФ 10 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 930-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более месяца, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 715 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов. Активными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Галицыновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" производства США, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и "Богдана", а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31341 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и других боевых бронированных машин, 1449 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14415 орудий полевой артиллерии и минометов, 25868 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).