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NEWSru.co.il :: В мире11 апреля 2022 г., 15:21

Британский исламист признан виновным в убийстве депутата парламента

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Британский исламист признан виновным в убийстве депутата парламента

Гражданин Великобритании сомалийского происхождения Али Харби Али был признан 11 апреля виновным в убийстве депутата британского парламента от Консервативной партии Дэвида Эймса. Суд постановил, что убийца руководствовался радикальной исламской идеологией.

26-летний преступник – сын бывшего пресс-секретаря правительства Сомали. Согласно материалам дела, в течение двух лет он пытался убить кого-нибудь из членов парламента, заявляя, что речь идет о возмездии за действия западной коалиции в Сирии. Суд округа Олд Бейли пришел к выводу, что он готовил и другие теракты.

Сообщается также, что он намеревался попасть на Ближний Восток и присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", но это ему не удалось, и тогда он решил бороться с "неверными" в Великобританиями.


15 октября 2021 года он смог проникнуть на встречу Эймса с избирателями, проходившую в методистской церкви. Террорист выдал себя за сотрудника службы общественного здравоохранения. Он нанес депутату несколько ножевых ударов, от которых тот скончался.

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