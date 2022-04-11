Посол Израиля в Украине: эвакуирована 97-летняя Лидия Савчук, праведница народов мира

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский 11 апреля сообщил, что сегодня израильские дипломаты помогли эвакуироваться праведнице народов мира, 97-летней Лидии Савчук, и ее семье.

О Лидии Савчук

Праведница народов мира из Винницы Лидия Савчук вместе с родителями, Степаном и Надеждой, участвовала в спасении солдата Исаака Тартаковского. Как рассказывает сайт "Яд ва-Шем", Степан Савчук жил в Виннице вместе со своей женой Надеждой, дочерью Лидией и сыном Валентином. Когда в июне 1941 года началась война между Советским Союзом и Германией, Валентин ушел на фронт, и вестей о нем не было до самого освобождения Винницы 20 марта 1944 года. Беспокойство о сыне подтолкнуло их открыть дверь своего дома другому советскому солдату, бежавшему из лагеря для военнопленных. Этот солдат, никого не знавший в Виннице, представился Иваном Петровым и предпочитал ничего о себе не рассказывать. Со временем Петров понял, что у Лидии есть друзья среди евреев, и что она и ее родители периодически приносят им еду и даже прячут в своем доме. Тогда он решил признаться в том, что он – еврей, зовут его Исаак Тартаковский, он – бывший житель Киева. Его взяли в плен в сентябре 1941 года, но ему удалось бежать. Исаак добрался до Винницы в надежде найти работу; он спал в городских парках или покинутых зданиях. К тому моменту, когда Тартаковский добрался до Савчуков, он был в отчаянии. Они согласились спрятать его на чердаке. В апреле 1943 года Савчукам было приказано покинуть дом, поскольку в нем должны были разместиться немцы. Вместе с Тартаковским они переехали на окраину города, а новым соседям представили его своим родственником. Там Тартаковский жил открыто и прятался только лишь во время проверки документов. Когда Винница была освобождена, Исаак Тартаковский вернулся в ряды Красной Армии, а после войны поселился в Киеве и стал известным художником. В 1951 году он случайно встретил на улице Лидию Савчук, после чего возобновил общение с ее семьей. Двумя годами позже Исаак Тартаковский и Лидия Савчук поженились. 2 января 1995 года "Яд ва-Шем" удостоил Степана и Надежду Савчук и их дочь Лидию почетным званием "Праведник народов мира".