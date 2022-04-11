Сын Дэвида Бекхэма женился по еврейскому обряду

23-летний Бруклин Бэкхем, сын бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и бывшей участницы поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм, женился на 27-летней актрисе Николе Пельтц – дочери миллиардера еврейского происхождения Нельсона Пельтца.

Свадьба состоялась в имении Пельтцев в штате Флорида и прошла по еврейскому ритуалу – под хупой. Жених, на котором была ермолка, разбил стакан, обещав не забывать об Иерусалиме.

Дэвид Бекхэм неоднократно заявлял, что идентифицирует себя как еврея, поскольку он был очень близок со своим еврейским дедушкой и до сих пор вспоминает бульон с кнейдалах, которые ел у него по субботам. На одну из годовщин свадьбы они с Викторией сделали ивритские татуировки.