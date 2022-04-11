Минобороны РФ напомнило Израилю о близости Z-символики к израильской границе

10 апреля в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ была опубликована фотография, на которой показан патрульный автомобиль российской военной полиции на сирийской стороне Голанских высот. На борту этого автомобиля видна буква Z – один из основных символов российской "спецоперации" против Украины.

Подпись к фотографии гласит: "Хорошо Zнакомая символика на фоне седых гор Голанских высот".

С какой целью в телеграм-канале минобороны РФ была размещена эта фотография, неясно. Речь не идет о новом снимке. Данный снимок публиковался в социальных сетях блогерами, поддерживающими войну против Украины, более месяца назад, еще до того, как был открыт официальный телеграм-канал минобороны РФ.