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NEWSru.co.il :: В мире11 апреля 2022 г., 07:42

Минобороны РФ напомнило Израилю о близости Z-символики к израильской границе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минобороны РФ напомнило Израилю о близости Z-символики к израильской границе

10 апреля в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ была опубликована фотография, на которой показан патрульный автомобиль российской военной полиции на сирийской стороне Голанских высот. На борту этого автомобиля видна буква Z – один из основных символов российской "спецоперации" против Украины.

Подпись к фотографии гласит: "Хорошо Zнакомая символика на фоне седых гор Голанских высот".


С какой целью в телеграм-канале минобороны РФ была размещена эта фотография, неясно. Речь не идет о новом снимке. Данный снимок публиковался в социальных сетях блогерами, поддерживающими войну против Украины, более месяца назад, еще до того, как был открыт официальный телеграм-канал минобороны РФ.

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