Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон

МВД Франции сообщает, что после подсчета 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,4% голосов.

На втором месте – Марин Ле Пен, лидер ультраправого "Национального объединения", с 24,6% голосов.

На третьем месте – глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21% голосов.

На четвертом месте – основатель правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 7% голосов.

На пятом месте – кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс с 5% голосов.

Информация о результатах первого тура президентских выборов во Франции уточняется.

Во второй тур, который состоится через две недели, выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.