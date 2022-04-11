Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон
МВД Франции сообщает, что после подсчета 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с 27,4% голосов.
На втором месте – Марин Ле Пен, лидер ультраправого "Национального объединения", с 24,6% голосов.
На третьем месте – глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21% голосов.
На четвертом месте – основатель правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 7% голосов.
На пятом месте – кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс с 5% голосов.
Информация о результатах первого тура президентских выборов во Франции уточняется.
Во второй тур, который состоится через две недели, выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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