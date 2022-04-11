Минобороны РФ объявило об уничтожении ЗРК С-300, поставленных в Украину "одной из европейских стран"

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 11 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил", – заявляет представитель минобороны РФ.

Напомним, что 8 апреля европейские СМИ сообщали о передаче Словакией Украине ЗРК С-300. Словакия и Украина опровергали сообщения об уничтожении поставленной техники еще до отчета Конашенкова.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "ОСА-АКМ". Также в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", – утверждает Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в докладе представителя минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям Конашенкова, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.