Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи, заявив о десятках тысяч погибших в Мариуполе и попросив оружие

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля выступил по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи, призвав оказать помощь поставками оружия, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"47 дней Украина защищается фактически от всей русской армии – от наиболее боеспособных ее частей. Наши Вооруженные Силы борются героически, очень мудро, правильно используя имеющиеся ресурсы и вооружения. Мы получаем помощь от разных стран. И я искренне благодарен Республике Корея, искренне благодарен вашему народу за оказанную поддержку. Но мы нуждаемся в значительно большем", – заявил президент Украины.

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас... У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие", – сказал Зеленский.

"Когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное подчинение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия надо пересмотреть. И действовать быстро. Надо помогать. Дать необходимое оружие Украине – значит, не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии".

В ходе своего выступления сказал: "Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но, даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом".