Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире11 апреля 2022 г., 12:25

Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи, заявив о десятках тысяч погибших в Мариуполе и попросив оружие

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи, заявив о десятках тысяч погибших в Мариуполе и попросив оружие

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля выступил по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи, призвав оказать помощь поставками оружия, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"47 дней Украина защищается фактически от всей русской армии – от наиболее боеспособных ее частей. Наши Вооруженные Силы борются героически, очень мудро, правильно используя имеющиеся ресурсы и вооружения. Мы получаем помощь от разных стран. И я искренне благодарен Республике Корея, искренне благодарен вашему народу за оказанную поддержку. Но мы нуждаемся в значительно большем", – заявил президент Украины.

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас... У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие", – сказал Зеленский.


"Когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное подчинение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия надо пересмотреть. И действовать быстро. Надо помогать. Дать необходимое оружие Украине – значит, не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии".

В ходе своего выступления сказал: "Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но, даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:25 Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи, заявив о десятках тысяч погибших в Мариуполе и попросив оружие
12:09 В Украину для расследования военных преступлений в Киевской области прибыла группа французских жандармов
10:37 Минобороны РФ объявило об уничтожении ЗРК С-300, поставленных в Украину "одной из европейских стран"
09:17 Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 183 детей
08:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 47-й день войны
07:42 Минобороны РФ напомнило Израилю о близости Z-символики к израильской границе
05:43 Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон
22:51 Экзит-поллы: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции
19:24 Песков: 11 апреля Путин встретится с канцлером Австрии, встречавшимся накануне с Зеленским
18:24 В Москве задержан председатель "Мемориала" Олег Орлов
Загрузка...