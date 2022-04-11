Канцлер Австрии Карл Нехаммер лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

В Ново-Огарево завершилась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Нехаммер стал первым европейским лидером, лично встретившимся с Путиным после начала войны в Украине. До этого, в начале марта, с Путиным встречался премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

По информации BBC, встреча продолжалась около полутора часов и проходила в закрытом формате, без протокольных кадров и заявлений для прессы. Кремль утверждает, что на таком формате настаивала австрийская сторона.

В субботу Нехаммер посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем "твиттере" канцлер Австрии писал, что он собирается обсуждать с Путинам прекращение огня, организацию гуманитарных коридоров и расследование военных преступлений в Украине.

Нахаммер, как пишет Австрийское агентство печати, охарактеризовал состоявшуюся встречу как "очень жесткую и открытую".

В распространенном после встречи заявлении Нехаммера подчеркивается, что речь не идет о "дружеском визите". "Я только что приехал из Украины и своими глазами видел безмерные страдания, причиненные российской военной агрессией. Поездка в Москву и беседа с президентом Путиным - были моим долгом", - говорится в заявлении.