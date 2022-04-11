На острове Стромболи турист из Израиля сорвался и упал в кратер вулкана

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что на итальянском острове Стромболи во время восхождения на вулкан пострадал турист из Израиля. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Согласно сообщениям в местных СМИ, двое израильтян, 50-летний мужчина с сыном, совершали восхождение на вулкан в сопровождении местного гида. 50-летний мужчина сорвался в кратер и скатился на глубину около 50 метров. Его сын вызвал спасательные службы.

К операции по спасению туриста были также привлечены военные.

Израильтянин доставлен в больницу с переломами ребер и руки.