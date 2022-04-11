Карл Нехаммер после встречи с Путиным: "Это не было дружеским визитом"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после личной встречи с Владимиром Путиным распространил заявление, в котором объяснил причину своей поездки в Россию и отметил, что речь не идет "о дружеском визите".

Карл Нехаммер отметил, что он приехал в Москву "из Украины, где своими глазами видел безмерные страдания, причиненные российской военной агрессией". И поехал в Москву на переговоры с Путиным из чувства долга.

"Я был обязан из чувства ответственности сделать все возможное, чтобы добиться прекращения военных действий или, по крайне мере, добиться прогресса в гуманитарных вопросах для помощи страдающему гражданскому населению Украины. Для менее нет альтернативы прямым переговорам с Россией, несмотря на очень большие разногласия", - заявил канцлер Австрии.

Нехаммер сообщил, что он говорил с Путиным об открытии гуманитарных коридоров для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города, а также эвакуации из них детей, женщин и раненых.

Нехаммер сказал, что после возвращения домой он проинформирует партнеров по ЕС об итогах переговоров, а также обсудит дальнейшие шаги.