Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире11 апреля 2022 г., 18:48

Карл Нехаммер после встречи с Путиным: "Это не было дружеским визитом"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после личной встречи с Владимиром Путиным распространил заявление, в котором объяснил причину своей поездки в Россию и отметил, что речь не идет "о дружеском визите".


Карл Нехаммер отметил, что он приехал в Москву "из Украины, где своими глазами видел безмерные страдания, причиненные российской военной агрессией". И поехал в Москву на переговоры с Путиным из чувства долга.

"Я был обязан из чувства ответственности сделать все возможное, чтобы добиться прекращения военных действий или, по крайне мере, добиться прогресса в гуманитарных вопросах для помощи страдающему гражданскому населению Украины. Для менее нет альтернативы прямым переговорам с Россией, несмотря на очень большие разногласия", - заявил канцлер Австрии.

Нехаммер сообщил, что он говорил с Путиным об открытии гуманитарных коридоров для доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города, а также эвакуации из них детей, женщин и раненых.

Нехаммер сказал, что после возвращения домой он проинформирует партнеров по ЕС об итогах переговоров, а также обсудит дальнейшие шаги.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:48 Карл Нехаммер после встречи с Путиным: "Это не было дружеским визитом"
18:23 Канцлер Австрии Карл Нехаммер лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
16:51 На острове Стромболи турист из Израиля сорвался и упал в кратер вулкана
16:12 Сын Дэвида Бекхэма женился по еврейскому обряду
15:21 Британский исламист признан виновным в убийстве депутата парламента
15:10 Посол Израиля в Украине: эвакуирована 97-летняя Лидия Савчук, праведница народов мира
12:25 Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи, заявив о десятках тысяч погибших в Мариуполе и попросив оружие
12:09 В Украину для расследования военных преступлений в Киевской области прибыла группа французских жандармов
10:37 Минобороны РФ объявило об уничтожении ЗРК С-300, поставленных в Украину "одной из европейских стран"
09:17 Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 183 детей
Загрузка...