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NEWSru.co.il :: В мире11 апреля 2022 г., 12:09

В Украину для расследования военных преступлений в Киевской области прибыла группа французских жандармов

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Эксгумация захороненных в братской могиле, Буча, Киевская область, 10 апреля 2022 года

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен на своей странице в Twitter сообщил, что 11 апреля во Львов прибыл отряд технических и научных жандармов, которые окажут помощь украинским коллегам в расследовании военных преступлений, совершенных в Киевской области.

Де Понсен отметил, что Франция стала первой страной, которая оказывает Украине такую помощь. По его словам, уже 12 апреля французские жандармы приступят к работе.

10 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских военных. Она подчеркнула, что речь идет только о Киевской области. По словам Венедиктовой, офис генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.


Отметим, что реальные потери среди военных скрывают как украинская, так и российская стороны. Но, судя по отчетам генштаба вооруженных сил Украины и министерства обороны РФ, общее число погибших на этой войне с двух сторон может составлять уже десятки тысяч.

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Генпрокурор Украины: в Киевской области подтверждена гибель 1222 мирных жителей от рук российских военных

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