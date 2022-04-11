В Украину для расследования военных преступлений в Киевской области прибыла группа французских жандармов

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен на своей странице в Twitter сообщил, что 11 апреля во Львов прибыл отряд технических и научных жандармов, которые окажут помощь украинским коллегам в расследовании военных преступлений, совершенных в Киевской области.

Де Понсен отметил, что Франция стала первой страной, которая оказывает Украине такую помощь. По его словам, уже 12 апреля французские жандармы приступят к работе.

10 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что украинские правоохранители подтвердили гибель 1222 жителей Киевской области от рук российских военных. Она подчеркнула, что речь идет только о Киевской области. По словам Венедиктовой, офис генерального прокурора начал 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.

Отметим, что реальные потери среди военных скрывают как украинская, так и российская стороны. Но, судя по отчетам генштаба вооруженных сил Украины и министерства обороны РФ, общее число погибших на этой войне с двух сторон может составлять уже десятки тысяч.