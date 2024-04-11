Бывший петербургский депутат добивается признания в РФ ХАМАСа террористической организацией

Сергей Самусев, бывший депутат муниципального совета МО №15 Санкт-Петербурга, покинувший Россию, добивается признания в РФ ХАМАСа террористической организацией.

В письме, полученном редакцией NEWSru.co.il, он пишет: "Последние полгода я переписывался с теми, кто отвечает за защиту россиян. И из ответов понял, что эта защита под большим вопросом. Ни одно ведомство не стало инициировать расследование убийства 20 граждан России группировкой ХАМАС. Государство решило, что о них выгодней забыть – дружба с "глобальным югом" важнее жизней каких-то россиян. В связи с этим я создал петицию".

Петиция "Расследовать убийства россиян группировкой ХАМАС и признать ее террористической организацией" опубликована на ChangeOrg.

На этой неделе муниципальный совет МО №15 Санкт-Петербурга проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Самусева, пишет издание "Бумага". В этой публикации приводятся слова Самусева по поводу его попыток добиться признания в РФ ХАМАСа террористической организацией: "Моя переписка с российскими органами, которые ответственны за нашу безопасность, ничего хорошего россиянам не сулит. Там на нас совершенно наплевать. По крайней мере так выглядит позиция России в отношении убийства более 20 граждан. "Нет оснований для реагирования", – говорят власти. Поэтому я создал петицию, чтобы больше людей узнали об этом".

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями и не препятствуют деятельности эмиссаров этих группировок на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа и "Исламского джихада", были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя, нынешний глава политбюро ХАМАСа, впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..." (МИД РФ впоследствии объяснял, что речь идет об "обычном обращении". И потом еще не раз Лавров называл "друзьями" лидеров ХАМАСа и "Исламского джихада".)

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.