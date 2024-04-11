Байден заверил, что США сделают все возможное, чтобы защитить Израиля в случае атаки Ирана

В среду, 10 апреля, президент США Джо Байден заверил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля остается "железной".

Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. Байден сказал, что на встрече с Кисидой Фумио они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе угрозы Ирана нанести удар по Израилю в ответ на ликвидацию генералов в Дамаске. "Как я сказал премьер-министру Нетаниягу, наша приверженность безопасности Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана или его сателлитов является железной. Мы намерены сделать все возможное, чтобы защитить Израиль", – сказал Байден.

Вскоре после этого заявления телеканала "Аль-Джазира" процитировал источник в Вашингтоне, который заявил, что США не исключают возможности совместных действий с Израилем в случае, если он подвергнется нападению со стороны Ирана или его сателлитов. Собеседник канала также добавил: США в любом случае помогут Израилю перехватить ракеты или дроны, которые будут запущены в его сторону.

Агентство Bloomberg в среду, 10 апреля, написало о том, что США и их союзники считают практически предрешенным вопрос о воздушном ударе по Израилю, который нанесут Иран или его сателлиты. Издание отмечает, что атаки, в ходе которой могут быть задействованы как ракеты, так и беспилотные аппараты, можно ожидать в ближайшие дни.

Предполагается, что удар будет нанесен по правительственным зданиям и военным базам, но не по гражданской инфраструктуре. Не исключаются теракты против дипломатических представительств. По словам источников, знакомых с оценками американской и израильской разведок, вопрос в том, когда Израиль подвергнется атаке, а не будет ли такая атака в принципе.