"Умрите, еврейские свиньи": арабы напали на живущего в Германии израильтянина

Рафаэль Меир – гражданин Израиля, который в течение последних 12 лет живет в Германии, в городе Котбус, расположенном на востоке страны. Его жену зовут Эстер, у пары двое сыновей-школьников. Семья посещает синагогу и встречается с представителями еврейской общины, но свою принадлежность к еврейству Рафаэль старался "не выпячивать": дело в том, что в Германии и в самом Котбусе живет много арабов, и рисковать он не хотел. Неделю назад, 4 апреля, Рафаэль Меир и его жена Эстер подверглись ничем не спровоцированному нападению троих арабов – и теперь израильтянин опасается за свою жизнь и жизни своих близких.

"У меня небольшой магазин мобильных телефонов и электроники, немцы хорошо знают и меня, и магазин, – рассказал Рафаэль. – Приходят и арабы тоже, ну клиент – это всегда клиент, и конфронтаций не было. В последние примерно два года в нашем городе появилось множество палестинцев и сирийцев, палестинцы с сирийскими и ливанскими паспортами, но это именно палестинцы".

По словам Рафаэля Меира, он скрывает свое происхождение: он носит кипу, но поверх кипы надевает кепку. На руках у Рафаэля татуировки на иврите и "звезда Давида": татуировки он закрывает длинными рукавами, и носит кофту даже в жару.

В прошлую среду Рафаэль и его жена стояли напротив магазина на улице и курили электронные сигареты, и Рафаэль, по его словам, поднял рукав, и стали заметны татуировки. В это время мимо проходили три араба – высокие, физически крепкие бородатые мужчины. "Они накинулись на меня со словами "еврейская свинья, ты умрешь" и начали меня бить, – рассказывает Меир. – Получив несколько ударов, я сгруппировался и упал, а они продолжили меня бить". Эстер пыталась защитить мужа, ей вырвали клок волос: нападавшие были сосредоточены на избиении Рафаэля. Нападение продолжалось несколько минут: избивая свою жертву, арабы выкрикивали антисемитские оскорбления.

"Очнулся я уже в машине скорой помощи, – рассказывает Рафаэль Меир. – И там мне сказали, что их уже задержали". Люди, увидевшие нападение из окон, вызвали полицию и скорую помощь, выбежали на улицу. По вызову прибыло шесть машин полиции, о происшествии объявили полицейским патрулям по всему городу. Услышав полицейские сирены, нападавшие бросились бежать в сторону спального района, но скрыться им не удалось, уже через десять минут их задержали.

У Рафаэля Меира были переломаны ребра, вывихнута челюсть и повреждены ткани лица, сильное сотрясение мозга, по всему телу синяки и ссадины. В полиции, по словам пострадавшего, "очень старались" классифицировать нападение как преступление на криминальной почве. Однако Рафаэль подчеркивал, что нападавшие угрожали ему именно как еврею, что они "кричали о якобы совершаемых Израилем убийствах палестинцев в Газе", и иначе как теракт, считает он, случившееся назвать нельзя.

Нападавшие вскоре были освобождены до предъявления официального обвинительного заключения, и кошмар Рафаэля и Эстер продолжился.

Дом, где находится квартира Рафаэля Меира, расположен в полукилометре от его магазина. Выяснить его адрес недоброжелателям не составило труда. "Котбус – город по местным меркам небольшой, все всех знают. Курды, арабы – они же были моими клиентами, и так по цепочке они смогли нас найти, – рассказал Меир корреспонденту NEWSru.co.il. – И я оказался заложником ситуации. Я не могу с семьей выйти из дома, нам в стекла кидают камни и кричат: "Выходите, еврейские свиньи". По словам Рафаэля, подозрительные арабы демонстративно следили за домом, кричали с улицы, испортили домофон. Рафаэль и Эстер решили пока не отправлять детей в школу, опасаясь за их безопасность, и сообщили об угрозах в полицию.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в полицию Земли Бранденбург, где расположен Котбус. В полиции подтвердили факт нападения на Рафаэля Меира, подчеркнув, что в связи с тем, что речь идет о преступлении на почве антисемитизма и национальной вражды, полиция связалась с министерством иностранных дел Германии, взявшим расследование на заметку. Министерство иностранных дел Израиля также было поставлено в известность: с Рафаэлем связывались представители МИДа и представители канцелярии главы правительства. "Мне написали из офиса премьер-министра, из министерства иностранных дел со словами сожаления, пообещали направить какие-то протесты. Посольство Израиля в Берлине пишет мне то же самое, но толку с этого всего, если мы с семьей здесь, а все они в Израиле", – говорит Меир.

Полиция Германии организовала защиту семьи Рафаэля Меира: возле его дома регулярно проезжают патрульные полицейские машины, чего не было раньше; когда Рафаэль выходит из дома, его издалека сопровождают сотрудники полиции в штатском. От него они не скрываются: полицейские представляются Меиру и демонстрируют свои удостоверения. После столь явного усиления полицейского надзора, угрожавшие перестали появляться у дома.

Но магазин, принадлежащий Рафаэлю Меиру, был разгромлен. "Разбили все стекла, витрины, уничтожили весь товар", – говорит Рафаэль. Полиция вновь собрала доказательства, и порекомендовала Меиру обратиться к адвокату для возмещения ущерба. Фотографии разбитого магазина и протокол полиция готова предоставить только адвокату. Рафаэля вновь пригласили в полицию для дополнительных показаний перед предъявлением обвинений нападавшим.

Рафаэль Меир рассказал, что в связи с нападением к нему и его жене приехала его мама, которая живет в Италии. Она предложила сыну и невестке с детьми на какое-то время перебраться в Италию, "пока ситуация не успокоится", рассказывает Рафаэль. Оставаться в Котбусе Рафаэль боится. Он признается, что они с женой довольно давно обсуждали возможность уехать в Израиль – для Рафаэля это будет возвращением, для его жены Эстер и двоих их сыновей – репатриацией, они не имеют израильского гражданства. Но супруги ждали, пока подрастут дети, а сейчас, во время войны, Эстер ехать в Израиль боится. "Это же мы с вами понимаем, что у нас война это почти обычное дело, и можно жить, но жена и дети боятся, и я не хотел на них сильно давить. Мы хотим уехать в Израиль, но нам нужно время на подготовку: нужно продать квартиру, продать магазин, как-то закрыть здесь все дела", – объясняет Рафаэль Меир.

За все годы жизни в Европе Рафаэль Меир был и оставался израильтянином и евреем. Он ведет произраильскую страницу в интернете, активно участвует в сетевых дискуссиях. В комментариях к его записям очень много хейтерских заявлений, и их приходится постоянно "чистить". Незадолго до нападения, когда ситуация накалилась и появилось неожиданно большое количество палестинских арабов, Меир из опасений за свою безопасность и безопасность своих близких удалил записи за последние несколько месяцев. Он предполагает, что нападавшие могли знать о его произраильской деятельности, но не уверен в этом. Следует подождать результатов расследования полиции, считает он.

Материал подготовила Елена Пепел