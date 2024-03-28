В базу данных на получение германского гражданства внесены вопросы о евреях и Израиле

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что экзамен на получение германского гражданства будет включать в себя и вопросы, посвященные Израилю, а также еврейской истории и культуре. Цель этой меры – не дать получить гражданство антисемитам и радикалам.

«Тот, кто не разделяет наши ценности, не может стать германским гражданином. Красная черта должна быть проведена предельно четко. Антисемитизм, расизм и другие формы отторжения гуманизма не позволят вам получить паспорт», - цитирует министра JNS.

В базе данных 300 вопроса, для экзамена будет произвольно выбрано 33 из них. Чтобы сдать, необходимо правильно ответить на 17 вопросов. У вас могут спросить, как называется молитвенный дом евреев и как карается в Германии отрицание Холокоста.

Другие возможные вопросы – когда было создано государство Израиль и почему у Германии есть перед еврейским государством особая ответственность.