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Мир

Минюст России объявил "иноагентом" бывшего главу МИД Андрея Козырева

Россия
время публикации: 11 апреля 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 18:48
Минюст России обновил реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". Ведомство включило в список Андрея Козырева – первого министра иностранных дел России (1990 – 1996 годы).

Минюст объяснил решение включить Козырева в список тем, что он распространял "недостоверную информацию" о решениях и политике властей РФ, а также российской армии.

"Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ", – заявили в министерстве.

Также в реестр попали публицист Николай Эппле, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Анна Каретникова, украинская журналистка Дарья Счастливая, сообщает "Медуза".

Мир
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