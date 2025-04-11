Минюст России объявил "иноагентом" бывшего главу МИД Андрея Козырева

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". Ведомство включило в список Андрея Козырева – первого министра иностранных дел России (1990 – 1996 годы).

Минюст объяснил решение включить Козырева в список тем, что он распространял "недостоверную информацию" о решениях и политике властей РФ, а также российской армии.

"Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ", – заявили в министерстве.

Также в реестр попали публицист Николай Эппле, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Анна Каретникова, украинская журналистка Дарья Счастливая, сообщает "Медуза".