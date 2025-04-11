Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа встретится с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Виткофф, который прилетел в Петербург, проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, темами встречи станут "аспекты украинского урегулирования", а переговоры продлятся "столько, сколько потребуется президенту Путину".

При этом Песков предупредил, что очередной визит Виткоффа в РФ "нельзя назвать судьбоносным", а прорывов от встречи ожидать не стоит. Это продолжение дипломатической работы РФ и США, добавил он.

Песков подчеркнул, что для РФ эти переговоры – хорошая возможность "передать Виткоффу, собственно, основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф 11 апреля прилетел в Петербург. Это его третий визит в Россию за последние два месяца, напоминает "Медуза".