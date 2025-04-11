x
11 апреля 2025
|
последняя новость: 10:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2025
|
11 апреля 2025
|
последняя новость: 10:29
11 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: Виткофф летит в Россию, где может встретиться с Путиным

США
Россия
Война в Украине
Война в России
Владимир Путин
время публикации: 11 апреля 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 10:26
Стив Виткофф
AP Photo/Mark Schiefelbein

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф вылетел в Россию, где может уже 11 апреля встретиться с президентом Владимиром Путиным, пишет Axios.

Автор публикации Барак Равид ссылается на информированные источники и данные сервиса Flightradar.

В публикации отмечается, что это может быть уже третья встреча Виткоффа и Путина.

Главной темой, по всей видимости, вновь станет стремление президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его "достали" комментарии Путина по поводу Украины, напоминает Axios.

Позже ТАСС сообщил, что самолет Виткоффа, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2025

Трамп рассказал, что Путин его "достал", и заявил о возможности третьего президентского срока
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Зеленский поддержал предложение ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Беседа Трампа и Путина: Россия потребовала прекратить военную помощь Украине