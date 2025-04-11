Axios: Виткофф летит в Россию, где может встретиться с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф вылетел в Россию, где может уже 11 апреля встретиться с президентом Владимиром Путиным, пишет Axios.

Автор публикации Барак Равид ссылается на информированные источники и данные сервиса Flightradar.

В публикации отмечается, что это может быть уже третья встреча Виткоффа и Путина.

Главной темой, по всей видимости, вновь станет стремление президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

Трамп был разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса, и в какой-то момент заявил, что его "достали" комментарии Путина по поводу Украины, напоминает Axios.

Позже ТАСС сообщил, что самолет Виткоффа, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге.