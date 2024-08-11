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В Колумбии арестован финансист "Хизбаллы", находящийся под санкциями США

время публикации: 11 августа 2024 г., 11:14 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 11:14
В Колумбии арестован финансист "Хизбаллы", находящийся под санкциями США
AP Photo/Patrick Semansky

Колумбийские СМИ сообщают о задержании Махди Акиля Хильбауи, одной из ключевых фигур финансовой сети, созданной террористической группировкой "Хизбалла" в Латинской Америке. Махди находится под американскими санкциями.

Согласно министерству финансов США, Махди создал в Колумбии компанию Zanga S.A.S. Официально она занималась добычей угля, который поставлялся другим компаниям, входящим в финансовую сеть группировки. Zanga S.A.S. также использовалась для отмывания средств.

Следует отметить, что Махди – сын Амра Мухаммада Акиля, занимавшего высокий пост в службе внешней безопасности "Хизбаллы". По данным США, он был причастен к терактам в еврейском центре Буэнос-Айреса и израильском посольстве в Аргентине в 90-е XX века. Они унесли жизни 114 человек, сотни получили ранения.

Мир
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