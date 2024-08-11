В США вынесен вердикт, означающий, что "библиотека Шнеерсона" останется в России

Апелляционный суд США отменил финансовые санкции, наложенные на Россию судом низшей инстанции в связи с отказом передать движению ХАБАД библиотеку шестого Любавичского ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона.

В постановлении суда признается, что "библиотека Шнеерсона" была присвоена Россией незаконно. Отмечается, что сумма санкций за невозвращение собрания, составляющих 75000 долларов в день, достигла 175 миллионов долларов.

В то же время суд выступает против попыток ХАБАДа взыскать эту сумму при помощи ареста имущества компаний, принадлежащих России, сообщает CrownHeights.info. Это решение фактически означает, что собрание останется в России.

"ХАБАД не имеет права делать это. Как иностранное государство, Российская Федерация обладает суверенным иммунитетом, отменить который можно только определенной законом процедурой. Окружной суд считал, что может это сделать, однако мы постановляем, что данный случай не подпадает под действие закона", – говорится в вердикте.

Начало коллекции было положено еще в XVIII веке. Собрание насчитывает 2000 томов и 50000 уникальных документов, включая рукописные философские трактаты XVIII столетия и работы третьего Любавичского ребе Менахема Менделя, известного также под именем Цемах Цедек.

После прихода к власти большевиков она была национализирована, но Йосеф Ицхак создал собственное собрание, которое вывез сначала в Латвию, а потом в Польшу. Часть была затем переправлена в США, став имуществом библиотеки "Агудас Хасидей ХАБАД".

В ходе Второй Мировой войны основная коллекция попала в руки нацистов, а в 1945 году была вывезена обратно в СССР. В 2013 году президент России Владимир Путин предложил разместить ее в Еврейском центре толерантности в Москве.