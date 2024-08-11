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Военная делегация Ирана прибыла в Москву

время публикации: 11 августа 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 19:17
Военная делегация Ирана прибыла в Москву
AP Photo/Ronald Zak

Иранская делегация высокого уровня прибыла в Россию для участия в военно-техническом форуме "Армия-2024". Делегацию возглавляет бригадный генерал Али Шадемани, заместитель командующего центральным штабом иранской армии.

По информации иранского агентства "Танзим", делегация прибыла в Москву по приглашению министерства обороны России.

Агентство Irna сообщает, что в ходе визита бригадный генерал Шадемани встретится с высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства.

Военно-технический форум начнет работу 12 августа и завершится 14 августа. На выставке также будет представлена продукция военно-промышленного комплекса Ирана.

Бригадный генерал Шадемани является заместителем командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия", который является частью Генштаба вооруженных сил Ирана и отвечает за планирование и подготовку операций с участием различных родов войск.

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