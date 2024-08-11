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Мир

В беседе с Нетаниягу Шольц призвал к заключению соглашения с ХАМАСом

время публикации: 11 августа 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 14:38
В беседе с Нетаниягу Шольц призвал к заключению соглашения с ХАМАСом
AP Photo/Maya Alleruzzo, Pool

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Он призвал своего собеседника заключить с ХАМАСом соглашение, которое приведет к освобождению удерживаемых группировкой заложников.

Шольц выразил опасение разрастанием регионального конфликта, подчеркнув необходимость вырваться из порочного круга насилия, основанного на стремлении к возмездию.

"Многие военные цели кампании уже достигнуты, в то время как число жертв и страдания мирного населения сектора Газы огромны. Прекращение войны в Газе станет ключевым шагом к разрядке напряженности в регионе", – сказал германский политик.

При этом Шольц подчеркнул, что решительно осуждает угрозы в адрес Израиля со стороны Ирана и группировки "Хизбалла".

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