В беседе с Нетаниягу Шольц призвал к заключению соглашения с ХАМАСом

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Он призвал своего собеседника заключить с ХАМАСом соглашение, которое приведет к освобождению удерживаемых группировкой заложников.

Шольц выразил опасение разрастанием регионального конфликта, подчеркнув необходимость вырваться из порочного круга насилия, основанного на стремлении к возмездию.

"Многие военные цели кампании уже достигнуты, в то время как число жертв и страдания мирного населения сектора Газы огромны. Прекращение войны в Газе станет ключевым шагом к разрядке напряженности в регионе", – сказал германский политик.

При этом Шольц подчеркнул, что решительно осуждает угрозы в адрес Израиля со стороны Ирана и группировки "Хизбалла".