Иранские хакеры взломали внутреннюю сеть предвыборного штаба Дональда Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сообщил о взломе внутренней переписки. Ответственность за это представители штаба возложили на "враждебные США внешние силы", пишет Politico.

Издание сообщает, что в июле оно начало получать с аккаунта с именем Роберт электронные письма, содержащие внутреннюю переписку высокопоставленного сотрудника предвыборного штаба, а также досье на Джей Д. Вэнса, которого Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты.

Досье датируется февралем 2024 года и насчитывает 271 страницу. Оно составлено на основе открытых источников. В нем упоминается критика Вэнсом Трампа. Документ приводит и потенциальные уязвимости политика.

Согласно публикации, схожее досье было составлено и на сенатора Марко Рубио, который также рассматривался как возможный кандидат в вице-президенты.

Представитель предвыборного штаба Стивен Чунг заявил, что целью атаки было вмешаться в выборы и посеять хаос в демократическом процессе. Он не стал называть страну, чьи представители осуществили взлом, однако штаб Трампа получил отчет компании Microsoft, согласно которому, речь идет об Иране.