Харрис об израильском ударе по школьному комплексу: "Слишком много гражданских погибли"

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, заявила, что администрация Джо Байдена глубоко обеспокоена сообщениями о жертвах среди мирного населения в результате израильского удара по школьному комплексу "Ат-Табин" в секторе Газы.

"Слишком много гражданских погибли. У Израиля есть право преследовать террористов ХАМАСа, но он обязан заботиться о жизнях мирного населения. Мы с президентом Байденом неустанно трудимся над достижением соглашения, которое приведет к освобождению заложников и к прекращению огня. Сделка необходима, и необходима она сейчас", – сказала Харрис.

Отметим, что США и союзники оказывают давление на Иран и "Хизбаллу", чтобы заставить их воздержаться от удара по Израилю после ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и командующего боевого крыла "Хизбаллы" Фуада Шукра.

10 августа, после окончания церковной службы, журналисты спросили у президента США Джо Байдена, что он хочет сказать иранским властям. Байден повторил фразу, сказанную в октябре 2023 года: "Don"t" (не делайте этого). Американский президент подразумевал удар по Израилю.