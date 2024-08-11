Боевые действия привели к пожару на Запорожской атомной электростанции

Эксперты Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС слышали звуки взрывов и видели темный дым, поднимающийся над северной частью ЗАЭС. Об этом сообщается в официальном Х-блоге МАГАТЭ.

Председатель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пожар стал результатом удара, нанесенного украинскими военными по городу Энергограду. По его словам загорелись охладительные системы АЭС. При этом он отметил, что все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове и нет угрозы парового взрыва.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за пожар на атомной электростанции на россиян. "Пока показатели радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира", – заявляет он в своем телеграм-канале. Зеленский также заявил, что Украина ждет реакции мира и МАГАТЭ, и добавил, что только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности.