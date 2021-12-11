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NEWSru.co.il :: В мире11 декабря 2021 г., 13:14

В Беларуси умер известный дирижер Михаил Финберг

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В Беларуси умер известный дирижер Михаил Финберг

В Беларуси, на 75-м году жизни, умер известный дирижер Михаил Финберг, профессор Белорусской академии музыки, художественный руководитель-директор Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь, сообщает РИА Новости.

Обстоятельства смерти не называются.

Михаил Финберг родился в Мозыре. В музыкальной школе занимался по классу скрипки. Окончил Белорусскую государственную консерваторию по специальности "тромбон" и аспирантуру при ней по специальности "оркестровое дирижирование".


Был воспитанником военного оркестра штаба Белорусского военного округа (1962-1966), артистом оркестра Белорусского радио и телевидения (1967-1970), дирижером и главным дирижером оркестра Минского государственного цирка (1970-1987).

С 1987 года являлся художественным руководителем-директором Государственного концертного оркестра Республики Беларусь.

В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины. Являлся лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства.

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