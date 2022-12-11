В Киевскую детскую больницу из Израиля доставлено оборудование на 1,2 млн долларов

На минувшей неделе в Киевскую детскую городскую больницу №2 из Израиля было доставлено медицинское оборудование на общую сумму 1,2 миллиона долларов, сообщает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Посол также рассказал изданию Ynet, что до конца года планируется передать Украине 20 мощных генераторов общей стоимостью более 1 миллиона долларов.

Неделю назад министерство обороны Израиля сообщало о доставке в Украину первой бронированной машины скорой помощи, подготовленной израильской компанией Plasan Re'em. Всего в ближайшие месяцы планируется передать Украине четыре таких автомобиля Mercedes Sprinter.

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В марте-апреле израильская служба "Маген Давид Адом" передала Украине десять бронированных машин скорой помощи высокой проходимости. Кроме того, Израиль поставлял Украине защитное оборудование (каски, бронежилеты) и разворачивал во Львовской области полевой госпиталь.

Власти Украины продолжают настойчиво просить о поставках израильских вооружений.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль должен прекратить "балансировать" в отношениях с Украиной и Россией. По словам Зеленского, Биньямину Нетаниягу после вступления в должность главы правительства придется выбирать между отношениями с Киевом или с Москвой.