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Мир

На Гаити члены банды по указанию жреца вуду зарезали более 180 человек

Организованная преступность
время публикации: 11 декабря 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 16:07
На Гаити члены банды по указанию жреца вуду зарезали более 180 человек
AP Photo/Odelyn Joseph

По меньшей мере 180 человек были убиты в минувшие выходные на Гаити членами банды, возглавляемой Монелем "Микано" Феликсом. Подавляющее большинство жертв – старше 60 лет, которых обвинили в колдовстве. Орудием убийства стали ножи и мачете.

Ребенок главаря тяжело заболел, и тот обратился за исцелением к бокору – жрецу вуду. "Целитель" сказал, что на ребенка навели порчу местные колдуны, после чего и была начата резня пожилых людей, заподозренных в колдовстве. Однако мальчика эта резня не спасла – он умер.

Ареной массового убийства стал Сите-Солей – район бедноты города Порт-о-Пренс. Гаити является государством, потерпевшим крах, оно почти полностью контролируется уличными бандами, а номинальные власти запросили иностранную помощь для восстановления порядка в стране.

"Это пересечение красной черты. Государство мобилизует все свои силы, чтобы найти и уничтожить этих преступников", – сообщила канцелярия премьер-министра. Однако это обещание вряд ли выполнимо.

Мир
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