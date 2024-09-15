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Мир

Взрыв автоцистерны на Гаити, более 20 погибших

время публикации: 15 сентября 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 12:49
Взрыв автоцистерны на Гаити, более 20 погибших
AP Photo/Odelyn Joseph

По меньшей мере 24 человека погибли на юге Гаити при взрыве автоцистерны с топливом. Еще 40 человек пострадали, у половины из них ожоги третьей степени. Для эвакуации наиболее тяжело пострадавших использовался вертолет.

Место взрыва посетил премьер-министр Гарри Кониль. "Мы пережили страшное. Десятки погибших, пострадавших, обожженных", – сказал он. Большинство пострадавших мужчины, однако среди них также три женщины и ребенок.

По словам очевидцев, в цистерну врезался другой автомобиль, и люди бросились собирать вытекающее топливо. Произошел взрыв. Такой же инцидент произошел на Гаити в 2021 году. Тогда погибли 60 человек.

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