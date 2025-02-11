В Бразилии бабушка созналась в отравлении внуков, арестован и молодой любовник

Женщина и ее молодой любовник арестованы полицией бразильского города Парнаиба по подозрению, что они убили с помощью яда детей и внуков женщины, а также соседку. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Согласно материалам дела, Мария дос Альфитос Сильва и Франсиско де Ассис Перейра да Кошта добавили хранившийся дома пестицид, предназначенный для уничтожения насекомых, в блюдо из риса и бобов, которое было подано во время семейной новогодней трапезы.

В результате умер сын женщины – 18-летний Мануэль Леандро да Сильва, его жена Франсиска Мария да Сильва и трое приемных детей – годовалый Иниго Дави, трехлетняя Мария Лануан и четырехлетняя Мария Габриэла.

Еще двое внуков, семилетний Жоао Мигель Сильва и восьмилетний Уллис Габриэль, умерли неделей раньше, отведав приготовленный бабушкой рождественский торт. Еще одной жертвой стала соседка Мария Жоселен да Сильва, которую угостили отравленным кофе – этим отравлением убийца хотела отвести подозрения от своего любовника.

В ходе следствия женщина созналась в содеянном. Следователи проверяют, не могли ли стать жертвами отравления другие члены семьи.