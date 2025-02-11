x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 10:32
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Авиационная авария в Аризоне: погиб пилот самолета музыканта Винса Нила

Музыканты
Авиакатастрофа
время публикации: 11 февраля 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 10:09
Винс Нил
AP Photo/Jeff Roberson

В аэропорту Скотсдейла (Аризона, США) после посадки частный самолет Learjet 35A (N81VN), принадлежащий известному музыканту Винсу Нилу, врезался в самолет Gulfstream G200 (N199DF), сообщает телеграм-канал AviationNewsIL.

В результате аварии пилот погиб, четыре человека получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших подруга Винса Нила.

Самого музыканта на борту самолета не было.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 февраля 2025

Авиакатастрофа на Аляске: погибли все, кто находился на борту самолета
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2025

Самолет упал на жилые дома в Филадельфии, есть жертвы