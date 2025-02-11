Авиационная авария в Аризоне: погиб пилот самолета музыканта Винса Нила
время публикации: 11 февраля 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 10:09
В аэропорту Скотсдейла (Аризона, США) после посадки частный самолет Learjet 35A (N81VN), принадлежащий известному музыканту Винсу Нилу, врезался в самолет Gulfstream G200 (N199DF), сообщает телеграм-канал AviationNewsIL.
В результате аварии пилот погиб, четыре человека получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших подруга Винса Нила.
Самого музыканта на борту самолета не было.